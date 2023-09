MILANO (ITALPRESS) – Due morti e due feriti in un incidente di montagna avvenuto questa mattina alle 6,20 sulla via normale del monte Ortles. Secondo una prima ricostruzione i due erano in cordata, quando il primo alpinista è scivolato e cadendo ha trascinato gli altri con sè. Le vittime sono un tedesco e un italiano. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma