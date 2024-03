FIRENZE (ITALPRESS) – Sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse e di euro 10.000 di ammenda per il Catania. Lo ha deciso il giudice sportivo di serie C dopo quanto avvenuto nel corso della finale di andata di Coppa Italia di serie C disputata martedì sera a Padova. Oltre alla sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse, il Giudice ha anche comminato un’ammenda di 10.000 euro alla società etnea. Inoltre, “dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della gara successiva di Coppa Italia Serie C che la Società Catania disputerà dopo la data di pubblicazione della presente decisione (Finale di Ritorno Coppa Italia Serie C del 2 aprile 2024). Tra i calciatori, un turno di stop per Welbeck (Catania), Kirwan (Padova). Ammenda di 5.000 euro per il Padova.

All’origine della decisione della gara a porte chiuse per il

Catania la rilevazione da parte del giudice sportivo che “i sostenitori del Catania, posizionati nel Settore Curva Nord, hanno lanciato: durante l’ingresso in campo delle squadre, tre petardi di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno e un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; al 27° minuto del primo tempo, un petardo di

notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze”.

Inoltre, “al termine del primo tempo e successivamente al rientro

delle squadre e della Quaterna Arbitrale negli spogliatoi, una

parte dei tifosi (circa 150 unità) del Catania entrava nel recinto di gioco, attraverso uno dei varchi di accesso al campo

posizionato nell’angolo Nord-Est del Settore Ospiti; tali tifosi

si dirigevano in prossimità dei tifosi avversari occupanti il

Settore Tribuna Est e prelevavano uno striscione posto sulla

recinzione; lanciavano numerosi fumogeni verso il Settore Tribuna

Est occupato dai tifosi avversari. Tali fumogeni venivano raccolti dai tifosi del Padova e rilanciati all’indirizzo dei tifosi del Catania che stazionavano nel recinto di gioco”.

“Il lancio ed il rilancio dei fumogeni si ripetevano più volte

fino all’intervento delle Forze dell’Ordine. Nel frangente, una

parte della tifoseria del Catania che era rimasta nel Settore

Curva Nord Ospiti, lanciava nel recinto di gioco tre petardi

all’indirizzo delle Forze dell’Ordine impegnate a sedare la

tifoseria che invadeva il recinto di gioco, senza conseguenze. Lo

scontro tra i tifosi del Catania e le Forze dell’Ordine proseguiva per alcuni minuti anche all’interno della Curva Nord Ospiti. Le condotte poste in essere dai tifosi del Catania hanno determinato un ritardo di 4 minuti sull’orario di inizio del secondo tempo. Durante gli scontri il dirigente del servizio dell’Ordine Pubblico accusava un malore, tale da rendere necessario l’intervento del personale medico presente sul terreno di gioco e il successivo trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Dal referto del Commissario di Campo è emerso altresì che i tifosi del Catania hanno danneggiato due vetrate di separazione del Settore Curva Nord Ospiti dal recinto di gioco e un parapetto al varco di accesso al campo di gioco del Settore Tribuna Est”.

– foto Image –

(ITALPRESS).

