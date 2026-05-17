PISA (ITALPRESS) – Il Napoli passa 3-0 a Pisa nel match valido per la 37esima giornata di campionato e chiude i conti per la qualificazione in Champions League. Succede tutto nel primo tempo all’Arena Garibaldi con le reti di McTominay (21′) e Rrahmani (27′) che mettono in ghiaccio il risultato. Nel finale Hojlund (92′) torna al gol dopo due mesi e completa il tris dei partenopei. La squadra di Conte resta al secondo posto con 73 punti, a +5 sul Como quinto e – dunque – aritmeticamente in Champions con una giornata d’anticipo. Si giocheranno gli altri due posti all’ultimo turno Milan, Roma, Como e Juventus. Buon avvio degli ospiti, che occupano con tutti gli effettivi la metà campo del Pisa.

All’14’ Beukema scalda i guantoni di Semper con un destro dalla lunga distanza. Al 21′ arriva il vantaggio del Napoli: Lobotka imbuca per Hojlund, il danese scarica per McTominay, che firma l’1-0 con un destro a giro dal limite dell’area. Poco prima della mezz’ora ecco il raddoppio della formazione di Conte: Elmas da angolo pesca Rrahmani, che di testa batte Semper il 2-0 al 27′.

Il primo squillo del Pisa arriva al 36′, con Stojilkovic che prova, senza fortuna, una girata in area di sinistro. Nel finale di tempo Elmas va vicino al 3-0, ma Semper risponde presente. In apertura di ripresa Moreo prova ad accorciare le distanze, ma Meret respinge con una grande parata. Girandola di cambi e subentra De Bruyne per Elmas. Il belga imbuca subito McTominay, che stacca di testa ma spedisce il pallone a lato di pochi metri. Ritmi bassi nel finale con il Napoli che trova il tris con Hojlund allo scadere e blinda definitivamente il piazzamento in zona Champions.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PISA (3-5-2): Semper 5.5; Calabresi 5, Caracciolo 5, Canestrelli 5.5 (25′ st Touré 6); Leris 6 (25′ st Vural 6), Aebischer 6, Hojholt 6, Akinsanmiro 5.5 (16′ st Piccinini), Angori 5.5; Stojilkovic 5.5 (15′ st Meister 6), Moreo 6. In panchina: Scuffet, Nicolas, Marin, Durosinmi, Iling, Stengs, Albiol, Bettazzi. Allenatore: Hiljemark 6

NAPOLI (3-4-3): Meret 6.5; Beukema 6, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6.5 (14′ st Olivera); Di Lorenzo 6.5 (42′ st Mazzocchi sv), McTominay 7, Lobotka 6.5, Spinazzola 6 (34′ st Gutierrez sv); Elmas 6 (14′ st De Bruyne 6), Hojlund 6.5, Alisson 6.5 (35′ st Vergara sv). In panchina: Milinkovic-Savic, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Giovane, Anguissa. Allenatore: Conte 6.5.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1 6.

RETI: 21′ pt McTominay, 27′ pt Rrahmani, 47′ st Hojlund.

NOTE: mattinata serena, terreno in condizioni non ottimali. Ammoniti: Calabresi, Elmas, Alisson, Caracciolo. Angoli: 1-6. Recupero: 1′ pt; 4′ st.

– Foto IPA Agency –

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