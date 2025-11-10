Incidente sulla statale 121, due morti e un ferito nel Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari. Nello scontro tra un’auto e un furgone, in direzione del capoluogo regionale, sono decedute due persone. Una terza è rimasta ferita ed è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. Sul posto presenti Forze dell’Ordine e squadre Anas.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).