Incidente sulla statale 121, due morti e un ferito nel Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari. Nello scontro tra un’auto e un furgone, in direzione del capoluogo regionale, sono decedute due persone. Una terza è rimasta ferita ed è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. Sul posto presenti Forze dell’Ordine e squadre Anas.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
