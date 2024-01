CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha incontratoo, a Cagliari, una delegazione di sindacati. I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto un colloquio con Salvini dopo l’incidente che si è verificato questa mattina al Porto Canale del capoluogo sardo in cui ha perso la vita un 50enne. I sindacati hanno espresso il desiderio di parlare con Salvini, in città per l’evento “2023-2032 l’Italia dei Sì”, e il ministro ha accettato immediatamente.

Lo conferma lo staff di Salvini.

