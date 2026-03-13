Incidente stradale nel Torinese, morto un 55enne a Villar Dora

TORINO (ITALPRESS) – Un uomo di 55 anni è morto questa mattina a Villar Dora, in provincia di Torino, per un incidente stradale. Lo scontro è successo in via Cumine 18 e ha coinvolto un’auto e un mezzo per la pulizia delle strade. Due persone sono state soccorse dai sanitari del 118, la più grave è stata trasportata all’ospedale di Rivoli, ma è morta subito dopo. A intervenire dopo l’incidente sono stati anche i vigili del fuoco.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).