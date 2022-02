MESSINA (ITALPRESS) – Incidente stradale mortale, la scorsa notte, lungo la strada statale 113, sul ponte di Oliveri nel Messinese. A perdere la vita è stato Alessio Terranova, 37 anni, originario di Falcone, noto chef siciliano reduce dall’esperienza di Casa Sanremo, l’area ospitalità del Festival. Per cause ancora da accertare la Bmw con a bordo il 37enne e un uomo di 33 anni ha sbandato per poi finire contro il guard rail. Nell’impatto, è rimasto ferito il passeggero che è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Milazzo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente. Appena una settimana fa, Terranova commentava su Facebook: “Terzo classificato come chef line, porto avanti il nostro paese Falcone nel cuore”.

