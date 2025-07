Inchiesta contributi Ars, Galvagno “Scelta mia non sottrarmi all’Aula”

Inchiesta contributi Ars, Galvagno “Scelta mia non sottrarmi all’Aula”

PALERMO (ITALPRESS) - “Non posso aggiungere molto rispetto a quanto dichiarato in Aula: ho voluto fortemente anticipare la seduta dell’8 luglio, oggi dovrò andare a Bruxelles ma ho sentito l’esigenza di non sottrarmi all’Aula rispetto a qualsiasi altro genere di appuntamento”. Lo sottolinea il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno a margine del suo intervento nell’aula di Palazzo dei Normanni, in merito all’inchiesta a suo carico. xd8/vbo/mca2