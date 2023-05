ROMA (ITALPRESS) – Nell’undicesimo bando di gara del Gestore dei Servizi Energetici, finalizzato a incentivare l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili, sono stati assegnati 422 MW di potenza a impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici.

Per effetto di questi risultati la potenza complessivamente ammessa nelle 11 procedure gestite dal GSE sale a 6.127 MW, pari al 77% degli 8.000 MW di potenza disponibile prevista dal DM 4 luglio 2019.

Complessivamente, tra Aste e Registri, su un ammontare di 2.149,5 MW di potenza messa a disposizione, comprensiva di quella non assegnata nelle precedenti gare, al Gestore sono arrivate 120 domande, per un totale di 449,4 MW richiesti. Tutti i dettagli relativi agli esiti dell’undicesimo bando sono stati pubblicati dal GSE nella specifica sezione del proprio sito internet.

Per le Aste del Gruppo A, dedicate a fotovoltaico ed eolico on shore, che hanno assegnato 368,2 MW a fronte di una potenza messa a disposizione di 1254,4 MW, il GSE ha ricevuto 24 domande e una potenza richiesta da parte degli operatori di 381,6 MW. Per l’accesso ai Registri, dedicati a impianti di potenza inferiore a 1 MW, sono arrivate complessivamente 95 domande e 64,9 MW di potenza richiesta, su un contingente di 435,5 MW. Il Registro Gruppo A, riservato a impianti fotovoltaici ed eolici on shore, pari a 0 MW nel bando del 31 gennaio 2023, è stato incrementato a 31,5 MW, in applicazione dei meccanismi di trasferimento previsti dal D.M. 04/07/2019 e dal D.Lgs. 199/2021. In totale i registri hanno assegnato 51,2 MW di potenza.

La dodicesima gara si aprirà il 31 maggio, per chiudersi il 30 giugno 2023, e metterà a disposizione degli operatori la potenza non assegnata nei precedenti bandi.

