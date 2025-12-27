TORINO (ITALPRESS) – È in corso un intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio che ha colpito il tetto della piscina comunale di Susa, in provincia di Torino. Al momento sono al lavoro 7 squadre tra personale permanente e volontario, che stanno operando per arginare e contenere le fiamme. Non ci sarebbero persone coinvolte.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).