Incendio in una palazzina di Brescia, salvata una neonata: le immagini

BRESCIA (ITALPRESS) - Incendio in una palazzina di 4 piani in via Dalmazia, a Brescia. Il fumo si è rapidamente diffuso nei vani appartamenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i mezzi di soccorso. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per controlli ma al momento nessuno risulta ricoverato. Da accertare le origini del rogo. Tra le persone soccorse dai Vigili del Fuoco anche una neonata. La piccola non ha riportato ferite. pc/mca2 Fonte video: Marco Bencivenga