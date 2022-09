Incendio in una palazzina del Viterbese, evacuato l’intero edificio.

Intervento dei Vigili del Fuoco in corso da stanotte per l’incendio dei locali seminterrati di una palazzina a Soriano nel Cimino (VT). Evacuato in via precauzionale l'intero edificio, in atto le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai trl/gtr