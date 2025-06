MILANO (ITALPRESS) – A Milano nella notte, in un palazzo di sette piani in viale Abruzzi 64, si è sviluppato un incendio all’altezza del quarto piano. Una donna brasiliana di 48 anni, presa dal panico, si è buttata dal quinto piano ed è morta qualche ora dopo in ospedale.

L’incendio si è sviluppato attorno alle 00.30 e immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Gli occupanti dello stabile, inizialmente evacuati a scopo precauzionale, sono rientrati ad eccezione di quelli dell’appartamento interessato e di quelli adiacenti, per un totale di 12 appartamenti, per i quali è stato diffidato l’uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Due persone sono state ricoverate in codice verde. Attivato NIA Lombardia per attività investigativa sulle cause dell’incendio.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco Milano –

(ITALPRESS).