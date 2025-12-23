TORINO (ITALPRESS) – È in corso a Torino un intervento dei vigili del fuoco per un incendio scoppiato nel magazzino di un negozio in via XX Settembre 64, nella zona del centro. In questo momento sono al lavoro sette squadre per un totale di 22 persone, che stanno circoscrivendo le fiamme e verificando l’eventuale presenza di persone coinvolte.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

