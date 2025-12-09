Incendio in un edificio di 5 piani a Torino, due persone ustionate e diverse intossicate

TORINO (ITALPRESS) – Due persone ustionate e diverse altre intossicate dal fumo nell’incendio di un edificio di 5 piani a Torino. Le fiamme sono divampate nelle cantine per poi propagarsi. Sgomberato l’intero stabile. Spente le fiamme, l’edificio è stato messo in sicurezza. Tra gli intossicati anche dei bambini. I due ustionati, al viso e agli arti, sono una donna di 55 anni ed un giovane.

