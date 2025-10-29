CAGLIARI (ITALPRESS) – Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Selargius sono intervenuti in via Dessì a Sestu, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un deposito di fieno di proprietà di un 54enne cagliaritano, Ignazio Ferru. Le fiamme, che hanno interessato una parte consistente del materiale stoccato, sono state domate grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, che hanno evitato il propagarsi del rogo alle strutture adiacenti, scongiurando danni ancora più gravi. Fortunatamente nessun ferito.

In corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco per determinare le cause dell’incendio e quantificare i danni, al momento ancora in fase di stima. Il proprietario non sembra avere dubbi sulla natura dolosa del rogo e ha affidato ai social il suo sfogo: “C’è chi rosica davanti all’impegno, alla passione, ai sacrifici altrui. E allora distrugge – scrive Ferru – Brucia. Perché non sa creare. Bruciare ciò che altri hanno costruito con fatica non è solo un crimine, è un atto di codardia“. L’imprenditore ha voluto lanciare poi un messaggio di forza: “Chi ha fatto questo deve sapere che le fiamme possono distruggere un capannone, ma non la forza, la dignità e la passione di chi ha creato tutto da zero. Brutti miserabili”.

