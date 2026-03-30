Incendio in un appartamento a Gorizia, due persone salvate dai Vigili del Fuoco

GORIZIA (ITALPRESS) – Incendio stamattina in via De Gasperi a Gorizia. Fiamme in un appartamento al terzo piano di un edificio con due persone bloccate all’interno per il denso fumo, salvate dai vigili del fuoco. Evitata la propagazione all’intero edificio.
– foto profilo X Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]