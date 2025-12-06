Incendio in hotel a Sestriere, nessun ferito

TORINO (ITALPRESS) – Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Sestriere, in provincia di Torino, per spegnere un incendio in una stanza di hotel agli ultimi piani dell’edificio. Le attività hanno coinvolto dieci squadre con oltre 29 vigili fra personale volontario e permanente. Non si riscontrano persone coinvolte dal rogo, ma l’albergo è stato momentaneamente evacuato.

-Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

