Incendio in abitazione a Vicenza, trovato cadavere carbonizzato

I vigili del fuoco sono intervenuti in Via dei Laghi per un incendio all’interno di un alloggio rurale disposto su due livelli. I pompieri durante l’estinzione del rogo hanno rinvenuto il corpo di un uomo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici. gsl/ads