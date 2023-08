Incendio distrugge capannone con materiale plastico nel potentino

POTENZA (ITALPRESS) - I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono stati impegnati in un grosso incendio nell'area industriale di San Nicola di Melfi. Il capannone coinvolto conteneva materiale plastico, il quale è stato completamente distrutto rendendo inagibile la struttura. Le cause dell'incendio non sono note. pc/gtr