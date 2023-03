Incendio di un capannone nell’anconetano

I Vigili del fuoco sono al lavoro a San Biagio di Osimo (An) per domare un incendio che ha coinvolto il capannone industriale di una ditta specializzata nel noleggio di carrelli elevatori. Le tre squadre stanno cercando di contenere le fiamme per evitare il coinvolgimento degli edifici nelle vicinanze. Al momento non risultano persone coinvolte. tvi/gsl