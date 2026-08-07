Acqua Sorgesana è Official Water dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

TARANTO (ITALPRESS) – Acqua Sorgesana ha ufficializzato la partnership con i Giochi del Mediterraneo Taranto2026, uno dei più importanti eventi multisportivi internazionali, che dal 21 agosto al 3 settembre 2026 vedrà atleti provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo competere nel segno dello sport, dell’inclusione e della condivisione. “Acqua Sorgesana – sottolinea una nota – sarà Official Water della manifestazione, accompagnando atleti, staff, volontari e pubblico durante tutte le giornate di gara, confermando il proprio impegno nel sostenere grandi eventi e nel promuovere uno stile di vita sano e attivo”. “Essere partner dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio – commenta Nicola Arnone, presidente di Società Generale delle Acque Minerali -. Questa manifestazione incarna perfettamente i valori in cui crediamo: benessere, inclusione, rispetto, sacrificio e collaborazione tra popoli. Questo evento rappresenta un’occasione unica per valorizzare non solo lo sport, ma anche il territorio, la cultura e il dialogo tra i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. In questo contesto, Acqua Sorgesana sarà presente come simbolo di qualità, autenticità e vicinanza ai valori che da sempre caratterizzano la manifestazione”.

“L’ingresso di Acqua Sorgesana tra i partner di Taranto 2026 conferma la capacità dei Giochi di coinvolgere importanti realtà imprenditoriali nazionali in un progetto che va ben oltre la competizione sportiva – dichiara Massimo Ferrarese, presidente del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 -. A pochi giorni dall’inizio della manifestazione stiamo completando ogni tassello di un’organizzazione che accoglierà migliaia di atleti e delegazioni provenienti da tutto il Mediterraneo. Poter contare su partner che condividono i valori dello sport e credono nella forza di questo evento rappresenta un contributo importante al successo di Taranto 2026″. “La presenza costante di acqua Sorgesana a sostegno dello sport testimonia la volontà dell’azienda di essere al fianco di chi vive lo sport ogni giorno, dai praticanti ai giovani atleti, pieni di speranze, fino ai grandi campioni e di investire nello sport come motore di crescita sociale, promuovendo iniziative capaci di lasciare un’eredità positiva per il territorio e per le nuove generazioni”, conclude la nota.

– foto ufficio stampa Società Generale delle Acque Minerali –

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