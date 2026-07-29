Incendio alla ricicleria di Novate Milanese, prosegue la bonifica dei Vigili del Fuoco

MILANO (ITALPRESS) – Continuano senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco di Milano all’interno della piattaforma ecologica A2A di Novate Milanese colpita ieri all’alba da un violento incendio. Le attività di bonifica e smassamento sono effettuate utilizzando anche mezzi meccanici che permettono di penetrare nelle zone ancora invase dal fumo e dai prodotti della combustione. La stabilità strutturale del sito è stata messa a dura prova ed è per questo monitorata costantemente dalle squadre presenti sul posto. Le attività dei vigili del fuoco proseguiranno almeno per tutto il giorno.

– Foto Vigili del Fuoco –

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