Incendio alla Camera di Commercio di Messina, proseguono le operazioni per la messa in sicurezza

MESSINA (ITALPRESS) – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco all’interno del palazzo della Camera di Commercio di Messina, interessato dal vasto incendio divampato nella giornata di ieri. Circa venti operatori sono attualmente impegnati nelle attività di minuto spegnimento, bonifica degli ultimi focolai e messa in sicurezza della struttura e dell’area circostante.

Contemporaneamente è in corso un’operazione di tutela del patrimonio artistico. I quadri custoditi all’interno dello storico edificio sono stati recuperati e trasferiti temporaneamente al Museo Regionale, per proteggerli da eventuali danni provocati dalle fiamme e dal fumo. A occuparsi personalmente del trasferimento delle opere sono stati il presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina, il presidente di Confesercenti, Alberto Palella, il soprintendente Luigi Giacobbe e l’ex soprintendente Orazio Micali. I dipinti sono stati caricati a bordo di un mezzo dei vigili del fuoco e trasportati al Museo Regionale di Messina, dove saranno custoditi in sicurezza.

– Foto xr6/Italpress –

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