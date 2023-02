Incendio al Porto Vecchio di Trieste, le immagini

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio di un magazzino dismesso in "Porto Vecchio" a Trieste. Impegnate nello spegnimento due autopompe, un’autobotte e un’autoscala, impiegata per contrastare le fiamme che avevano coinvolto la copertura. mgg/gsl