Incendio al Parco nazionale del Circeo, rogo spento

I Vigili del fuoco hanno lavorato al Parco nazionale del Circeo, ai piedi del promontorio in via di torre Paola, per un incendio di vegetazione: quattro squadre a terra, supportate da due Canadair, hanno spento le fiamme. Qundi è proseguita l’azione di monitoraggio dell’area e di bonifica. pc/gtr