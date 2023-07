Incendio a Pantelleria, paura sull’isola

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) - Non è stato ancora domato il violento incendio scoppiato sull'isola di Pantelleria. Le fiamme si sono sviluppate in un terreno incolto in contrada Khamma. Poi si sono propagate sulla Kuddia del Cimitero, distruggendola e, dall'altra parte, verso la zona di Punta Kharace. Sul posto Vigili del Fuoco, personale della Forestale e della Protezione Civile ed un canadair. vbo/gtr Video di Giuliana Raffaelli/PantelleriaInternet