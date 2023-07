Incendio a Ciampino, Vigili del Fuoco a lavoro per spostare i rifiuti

Incendio a Ciampino, Vigili del Fuoco a lavoro per spostare i rifiuti

ROMA (ITALPRESS) - Continua il lavoro dei Vigili del Fuoco per l'incendio al sito raccolta rifiuti a Ciampino. Tre squadre presenti, 2 autobotti per garantire rifornimento idrico alle lance e mezzi per il movimento terra utili a spostare i cumuli di rifiuti bruciati pc/gsl