Incendi nel Messinese, vigili del fuoco in azione a Curcuraci e Tono

MESSINA (ITALPRESS) - Incendi boschivi nel Messinese dove i vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte, in particolare nelle frazioni di Curcuraci e Tono, dove sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni, e nella frazione di Faro Superiore. Otto squadre al lavoro, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. col3/gtr