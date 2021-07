OLBIA (ITALPRESS) – “Anche per la Campagna antincendio 2021 abbiamo chiesto ed ottenuto dal Dipartimento nazionale della Protezione civile la disponibilità dei tre Canadair, che, insieme alla flotta regionale, consentono la copertura dell’intero territorio isolano. Una flotta adeguata che garantisce tempi di intervento brevi e una maggiore efficacia nella difesa e nella tutela del patrimonio ambientale sardo”. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, con delega alla Protezione civile, questo pomeriggio, durante la visita all’aeroporto di Olbia, dove sono schierati tre ‘Canadair CL 415’ (al momento della visita erano impegnati a Loiri Porto San Paolo, a Villagrande e a Barrali), che garantiscono una capacità di carico di 6.000 litri d’acqua e liquido schiumogeno, con un’autonomia di 2.400 km. Il primo Canadair è arrivato a Olbia lo scorso 15 giugno, mentre gli altri due sono operativi nei mesi di luglio e agosto. Dal 1 al 21 settembre i mezzi scenderanno a due, quindi fino al 30 ne resterà uno. La flotta regionale, invece, è composta da undici elicotteri ‘Ecureuil AS 350 B3’ con una benna da 900 litri, schierati nelle basi di Fenosu, Marganai, San Cosimo, Limbara, Anela, Farcana, Sorgono, Bosa, Alà dei Sardi, Pula e Villasalto, ed un SuperPuma, con base a Fenosu, con benna da 4.000 litri. Inoltre, sono disponibili un elicottero dell’Esercito all’aeroporto di Elmas ed uno dei Vigili del fuoco ad Alghero. “La macchina regionale dell’antincendio, che vede impegnati donne e uomini della Protezione civile, del Corpo forestale, dell’agenzia Forestas e dei Vigili del fuoco, insieme alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e alle Compagnie barracellari, sta dimostrando la propria efficacia anche quest’anno. Infatti, nonostante l’aumento degli eventi (976, +3% rispetto al 2020), la superficie boschiva è diminuita del 30% e quella non boschiva del 24%”, ha concluso Lampis.

