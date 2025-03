Incendi in Corea, la preoccupazione del Papa “Prego per i feriti”

CITTA’ DEL VATICANO (VATICANO) (ITALPRESS) – “Sua Santità Papa Francesco è profondamente preoccupato per la minaccia alla vita e per i danni causati dai diffusi incendi boschivi in varie parti della Corea. Affidando le anime dei defunti alla misericordia amorevole di Dio onnipotente, invia sentite condoglianze a coloro che piangono la loro perdita. Sua Santità offre anche preghiere per i feriti e per gli sforzi di soccorso dei vigili del fuoco e di altro personale di emergenza. Su tutti invoca le benedizioni divine di consolazione, guarigione e forza”. E’ quanto si legge nel telegramma per le vittime degli incendi in Corea inviato – a nome del Santo Padre Francesco – dal Cardinale segretario di Stato Pietro Parolin alle autorità ecclesiastiche e civili locali.

