GENOVA (ITALPRESS) – Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti si sta recando nel Comune di Laigueglia in località Via Serre dove è divampato un brutto incendio boschivo. Le fiamme sono vicine ad alcune abitazioni, pertanto sono in corso le operazioni di evacuazione da alcune case. Il governatore si è già messo in contatto con il sindaco ed è in costante contatto con il COC e la Protezione Civile regionale. Sul posto è intervenuto il canadair, dopo la richiesta della Regione, e contemporaneamente sono attivi due elicotteri regionali e 30 volontari dell’antincendio boschivo con quattro mezzi. Particolare attenzione si sta prestando in queste ore alla sicurezza delle persone. Le operazioni risultano particolarmente difficoltose ed è già stata inviata la richiesta per un secondo canadair. Tutti gli aggiornamenti sui canali social dell’Ente.

Foto: ufficio stampa Regione Liguria

(ITALPRESS).