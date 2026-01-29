INC prosegue nella crescita e lancia “INC Health”, la nuova practice Healthcare & Life Science

ROMA (ITALPRESS) – INC, agenzia di comunicazione indipendente italiana e parte di UNA – Aziende della Comunicazione Unite, inaugura il 2026 con il lancio di INC Health, la nuova practice dedicata alla comunicazione Healthcare & Life Science. “Un passo strategico che si inserisce nell’evoluzione del modello organizzativo dell’agenzia, in risposta alle nuove esigenze di un settore caratterizzato da elevata complessità, forte regolamentazione e continua trasformazione – si legge in una nota -. Nel corso del 2025, INC ha consolidato il proprio percorso di crescita ampliando la rete di professionisti e registrando un incremento del team del 10% rispetto all’anno precedente, per un totale di oltre 60 persone tra le sedi di Roma e Milano. L’anno si è chiuso con un fatturato superiore ai 7 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto al 2024, confermando un trend di sviluppo costante”.

Il 2026 si è aperto con l’acquisizione di importanti nuovi incarichi, tra cui Eli Lilly, per le attività di comunicazione legate a Milano Cortina 2026, e MSC Crociere, per le Brand PR. “La nascita di INC Health – continua la nota – si inserisce in questa traiettoria di crescita, con l’obiettivo di strutturare ulteriormente l’offerta dell’agenzia attraverso practice specializzate, capaci di rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze del mercato. Con INC Health, INC rafforza la propria capacità di affiancare sia i clienti già in portafoglio sia nuovi interlocutori dell’ecosistema Salute, mettendo a disposizione competenze verticali, linguaggi dedicati e una profonda conoscenza degli stakeholder, delle istituzioni e dei media di riferimento”.

A guidare la nuova practice è Cristiana Ciofalo, che assume il ruolo di PR Director – Head of INC Health. Professionista con oltre vent’anni di esperienza nella comunicazione corporate e di prodotto in ambito Healthcare, maturata all’interno di agenzie di PR internazionali, Ciofalo ha coordinato progetti di comunicazione strategica, attività di media relations e campagne di sensibilizzazione ad alto impatto, lavorando su temi complessi e ad alta rilevanza sociale per aziende farmaceutiche, società scientifiche, associazioni di pazienti e istituzioni.

“La mia visione della comunicazione è profondamente in linea con quella di INC – commenta Cristiana Ciofalo – l’agenzia in cui ho mosso i miei primi passi professionali e che oggi rappresenta per me il contesto ideale per valorizzare un percorso fortemente specializzato in ambito Healthcare. Questo ritorno è l’occasione per riportare ‘a casa’ competenze costruite nel tempo, in un settore che richiede profondità, specializzazione e capacità di interpretazione. Oggi, infatti, la comunicazione in ambito Healthcare ha bisogno di competenze verticali e di una solida conoscenza del contesto, ma anche di creatività, contaminazioni e nuovi linguaggi, per dialogare in modo efficace con pubblici sempre più ampi e diversificati. Da questa visione prende forma INC Health, con un approccio integrato e content first che mette al centro strategia, qualità dei contenuti e relazioni, per progettare una comunicazione capace di evolvere insieme ai diversi attori del settore Salute”.

La nascita di INC Health rappresenta un’evoluzione naturale nel percorso di INC. “In oltre 50 anni di storia – commenta Pasquale De Palma, Presidente e CEO di INC – abbiamo affiancato aziende, brand, associazioni di categoria, realtà del Terzo Settore, associazioni di pazienti e clinici su temi strettamente connessi alla salute, sviluppando nel tempo una conoscenza solida e qualificata dei linguaggi, degli interlocutori e delle dinamiche che caratterizzano questo ecosistema. Un percorso che ci ha permesso di interpretare ambiti diversi, dalla nutrizione alla disabilità, fino a specifiche aree terapeutiche, e che oggi trova una naturale evoluzione nella nascita di INC Health. Con questa nuova practice mettiamo a sistema l’esperienza maturata, rafforzandola con competenze verticali e una struttura dedicata, per rispondere in modo sempre più consapevole e progettuale alle esigenze di un settore in continua trasformazione”.

“Il mondo Pharma, Life Science, Medical Device e Digital Health richiede oggi una comunicazione responsabile e autorevole, in grado di sostenere un dialogo credibile con istituzioni, media e opinione pubblica – continua Paolo Mattei, Vicepresidente di INC – . Con INC Health rafforziamo il nostro presidio nel settore Salute, strutturando un approccio che tenga conto delle specificità e delle diverse fasi di sviluppo dei suoi attori. È una scelta che nasce dalla volontà di mettere in relazione competenze diverse e visioni complementari, perché solo così la comunicazione può generare valore reale e parlare in modo efficace a pubblici sempre più ampi. Un percorso coerente con il modello di INC, che continua a investire sulle persone, sulla qualità dei contenuti e su un’identità di agenzia italiana, indipendente e agile”.

-Foto ufficio stampa Inc-

(ITALPRESS).