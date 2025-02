ROMA (ITALPRESS) – Inaugurato un nuovo asilo nido nel quartiere Tor Sapienza, a Roma. La struttura, già operativa, si trova in via Rosalba Carriera e può accogliere oltre sessanta bambini. Una novità importante per un quartiere ad alta densità abitativa, nato come edilizia spontanea, e che sconta una cronica carenza di aree e servizi, a cui Roma Capitale sta facendo fronte.

L’asilo nido rientra nelle opere di urbanizzazione secondaria, del valore totale di 1.636.163,94 euro, previste dalla convenzione relativa al Programma di trasformazione urbanistica “Collatina” e compensazione edificatoria del comprensorio E1 Monti della Caccia, con urbanizzazione ed edificazione da realizzarsi nell’ambito del Programma Integrato della Città da Ristrutturare. La struttura è dotata di pannelli fotovoltaici e impianto di riscaldamento a pavimento. Un vero e proprio esempio di rigenerazione urbana, e anche di come Roma Capitale intende la rigenerazione stessa. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti, Maurizio Veloccia, l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli.

“Una giornata di festa, un asilo che apre e che, in questo caso nasce, da una compensazione urbanistica. Altre opere pubbliche per il territorio, quindi, che finalmente sono state completate prima degli interventi privati, e questo è metodo il giusto. Siamo molto soddisfatti per questa nuova struttura meravigliosa: classe A4 dal punto di vista energetico, spazi molto ampi, in un quartiere che si sta trasformando con tanti giovani che stanno arrivando, il tutto nell’ottica della prossimità”, ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.

– foto ufficio stampa Assessorato Urbanistica Roma Capitale –

(ITALPRESS).

