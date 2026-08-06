Inaugurato traghetto Costanza I di Sicilia, Schifani “Mantenuto impegni presi”

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) (ITALPRESS) - "Oggi celebriamo un evento importante: quello di fare in modo che i trasporti della Sicilia, unitamente a questa nave, possano essere sempre all'altezza dei tempi, all'altezza della velocità, della sicurezza e della qualità della vita. Abbiamo fatto in modo che i collegamenti siano più veloci, più sicuri, più agibili e, nello stesso tempo, consentano anche ai turisti che vengono in Sicilia di poter raggiungere queste bellissime isole con dei mezzi di trasporto all'altezza di quelle che sono le esigenze dei turisti stessi, che vogliono trovare agibilità, vogliono trovare comodità, comfort e sicurezza. Abbiamo preso degli impegni che oggi abbiamo mantenuto fattivamente". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al molo di Porto Empedocle a margine del taglio del nastro inaugurale che rende operativo il Costanza I di Sicilia, il primo traghetto di proprietà della Regione Siciliana. "Io dico soltanto che stiamo lavorando in maniera serena e riservata, come siamo soliti fare come Governo, perché ci possa essere un bis, naturalmente. E questo è il nostro impegno. Oggi è una giornata importante per la Sicilia, ed io sono felice di essere qui con la mia Giunta, con i miei Assessori, l'Assessore Aricò e l'Assessore Savarino, che danno una mano a una squadra coesa", ha aggiunto. "Qui c'è la mia Giunta, che poco fa ha deliberato una manovra importante di 220 milioni, che guarda al sociale, guarda alla crescita, guarda ai giovani, guarda alla sicurezza anche dei territori", ha concluso. vbo/mca1 (Fonte video: Regione Siciliana)