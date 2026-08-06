Comazzi “Gli animali non si abbandonano, denunciate chi lo fa”

MILANO (ITALPRESS) - "Non si abbandonano gli animali, ormai ci sono soluzioni anche sul piano turistico che rispondono a qualsiasi esigenza. Gli animali, poi, lo ricordiamo, sono esseri senzienti, sono i nostri amici di viaggio, viviamo con loro tutti i giorni, quindi è una crudeltà davvero insopportabile e inaccettabile. Segnalate, denunciate se vedete qualcuno che lo fa". È questo l'appello lanciato dall'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi. col5/abr/mca1 (Fonte video: Regione Lombardia)