VENEZIA (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, è intervenuta questa mattina a Ca’ Vendramin Calergi all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto. Alla cerimonia, introdotta dalla relazione del presidente del TAR Veneto Maddalena Filippi, erano presenti numerose autorità civili, militari e religiose.

A margine della cerimonia la presidente Damiano ha sottolineato l’importanza dell’operato dei giudici amministrativi: “I risultati raggiunti pur nelle difficoltà derivanti dal periodo di pandemia esprimono la qualità e la competenza dei giudici nel nostro territorio – ha detto Damiano – Il loro lavoro rappresenta per noi che abbiamo responsabilità di Governo un faro da seguire per non sbagliare la rotta e l’Amministrazione comunale, che è l’Ente più vicino al cittadino, è chiamata ad assumere le determinazioni del TAR erigendole a punto di riferimento della propria azione amministrativa”. La presidente del Consiglio comunale ha rimarcato infine “l’impegno profuso dall’Amministrazione e gli investimenti importanti per portare a compimento la Cittadella della Giustizia”.

(ITALPRESS).

