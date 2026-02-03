BARI (ITALPRESS) – Il nuovo mercato ortofrutticolo di Andria è stato inaugurato questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Raffaele Piemontese, della sindaca Giovanna Bruno, del vescovo Monsignor Luigi Mansi e di una scolaresca dell’Istituto Tecnico Agrario “Lotti-Umberto I”. La nuova struttura, dotata di box coperti, galleria commerciale centrale, punti ristoro, servizi igienici, aree di carico e scarico e parcheggio, si estende tra Viale della Costituzione e Via Catullo su un’area di oltre 12.000 metri quadrati, rispondendo alla necessità di modernizzare la precedente infrastruttura operativa da 60 anni, migliorando l’efficienza delle contrattazioni tra agricoltori e fruttivendoli, e sostituendo la vecchia sede in via Barletta.

“L’apertura di questa struttura logistica – ha dichiarato il presidente Decaro – è particolarmente importante per questa comunità. Dall’eliminazione di un’interferenza con un cantiere ferroviario, nasce una nuova struttura a servizio non solo della città di Andria ma anche dei comuni limitrofi. Viene restituita dignità anche al lavoro degli operatori che si svegliano la mattina prima di tutti noi per servire le attività commerciali dei nostri comuni, i negozi di vicinato, i mercati giornalieri che rappresentano un pezzo di economia della nostra comunità, ma anche un pezzo di sicurezza: le insegne e le vetrine illuminate aiutano a stare insieme, a tenere insieme unita la comunità pugliese. Ci tenevo ad essere qui oggi – ha concluso Decaro – per stare vicino a una parte della comunità pugliese, e vicino alla sindaca Bruno, perché credo che siano i sindaci la parte più importante della politica. Sono i politici di prossimità, quelli più vicini ai problemi e alle difficoltà ma anche quelli più vicini alle aspirazioni dei cittadini.”

La Regione Puglia ha stanziato 3 milioni e 750 mila euro per la realizzazione dell’opera a cui si è aggiunto un ulteriore intervento da 300 mila euro, anch’esso finanziato dalla Regione e affidato al Comune di Andria, per il completamento definitivo. I lavori sono stati realizzati da Ferrotramviaria Spa nell’ambito delle opere di interramento della linea ferroviaria, della stazione nel centro urbano di Andria e della costruzione della nuova fermata Andria Nord, opere previste dal Grande Progetto di “Adeguamento ferroviario dell’Area Metropolitana Nord Barese”, finanziato dalla Regione Puglia con 180 milioni di euro complessivi, di cui circa 80 milioni di euro concentrati su Andria. I lavori ferroviari previsti in un primo momento interferivano in modo determinante con lo storico mercato ortofrutticolo di Via Barletta e dunque si è reso necessario individuare una nuova area dove allocare la nuova sede, scelta dal Comune in via della Costituzione in zona PIP.

“Questo intervento dimostra come le grandi infrastrutture non siano solo opere tecniche, ma vere e proprie leve di trasformazione urbana,” ha dichiarato l’assessore Piemontese, sottolineando che “l’interramento della linea ferroviaria e la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo fanno parte di una stessa visione: ridurre le interferenze, migliorare la qualità della città e offrire spazi più moderni, sicuri ed efficienti a chi lavora ogni giorno nella filiera agroalimentare.” “Il nuovo mercato ortofrutticolo di Andria è il frutto di un lavoro sinergico tra Regione Puglia e Comune – ha proseguito Piemontese – grazie al quale si decongestiona un’area centrale non più adeguata a ospitare una struttura di questo tipo e, allo stesso tempo, si accompagnano i grandi lavori di interramento della rete ferroviaria, destinati a garantire una mobilità più efficiente per Andria, per la BAT e per tutta l’area metropolitana. La Regione Puglia ha sostenuto questo processo con circa 4 milioni di euro, perché crediamo che sviluppo della mobilità, logistica urbana e rigenerazione degli spazi produttivi debbano procedere insieme, nell’interesse delle comunità locali e della qualità della vita dei cittadini”.

– foto ufficio stampa Regione Puglia –

