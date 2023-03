VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore comunale all’Università, Paola Mar, ha presenziato questo pomeriggio, all’Auditorium Santa Margherita di Venezia, in rappresentanza della Città, alla cerimonia di inaugurazione di “Incroci di civiltà”, il Festival Letterario Internazionale promosso dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia, la Città metropolitana e la Fondazione di Venezia, in programma sino a sabato 2 aprile. “Vi porto i saluti dell’intera Amministrazione comunale” ha dichiarato l’assessore Mar. “Queste manifestazioni, che ci rendono orgogliosi, sono impareggiabili occasioni di arricchimento, come testimonia il titolo di questo festival, che si svolge da 16 anni. Nei tempi attuali, così veloci e mutevoli, il libro e la lettura permettono anche a chi non può viaggiare e conoscere direttamente altri tipi di mondi, culture, identità, di arricchire la propria conoscenza. Rinnovo il ringraziamento all’Università Ca’ Foscari per la costanza, la passione, l’impegno con cui organizza questo festival grazie anche alla collaborazione di moltissimi volontari”.

La cerimonia inaugurale è stata seguita da una conversazione dello scrittore spagnolo Javier Cercas con il direttore del Salone internazionale del libro di Torino, Nicola Lagioia, e poi, in serata, al Teatro Malibran, dal concerto della prestigiosa cantante portoghese di fado Mariza: un evento, quest’ultimo, prodotto da Veneto Jazz, in collaborazione con Fondazione di Venezia, Teatro Stabile del Veneto e Incroci di civiltà.

Anche quest’anno il Festival, come accade dal 2008, anno della sua fondazione, darà la possibilità al pubblico di incontrare grandi scrittori di tutto il mondo. Questa edizione prevede, tra domani e sabato, ben 16 eventi, che si terranno in vari luoghi della città: l’Auditorium Santa Margherita, il Fondaco dei Tedeschi, Palazzo Trevisan degli Ulivi, la fondazione Querini Stampalia, il Teatrino di palazzo Grassi. Tutti gli eventi sono a entrata libera, ma devono essere prenotati.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).