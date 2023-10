ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 della Sapienza, 721° anno dello Studium Urbis. Per l’occasione l’Ateneo ha conferito il Dottorato di ricerca honoris causa in Ingegneria aeronautica e spaziale all’astronauta dell’ESA (Agenzia spaziale europea) Samantha Cristoforetti. Con la seguente motivazione: “per aver legato il nome dell’astronautica italiana ai più prestigiosi risultati nella storia delle missioni e dell’esplorazione spaziali, contribuendo all’avanzamento delle tecnologie e delle scienze aerospaziali”.

Quest’ultima ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “L’esplorazione dello Spazio è un’opportunità di crescita e sviluppo per l’Italia e per l’Europa”, a seguito del discorso introduttivo della Rettrice Antonella Polimeni dedicata al tema: “La costellazione delle libertà costituzionali come guida dell’azione di Sapienza”.

“La nostra comunità universitaria intende manifestare oggi il profondo cordoglio per tutte le vittime del brutale attacco in Israele. Nonchè la nostra vicinanza agli studenti, alle studentesse, e ai colleghi e le colleghe delle università israeliane”, ha detto la Rettrice in apertura del proprio discorso. Quindi, ha ricordato che bisogna “Pensare all’università come un organo costituzionale che svolge un ruolo centrale per la nostra democrazia” partendo dal “principio di eguaglianza”. Polimeni punta a un’università che permetta “Piena accessibilità alla conoscenza e alla cultura” promuovendo “La ricerca scientifica e l’insegnamento che sono l’una il completamento dell’altra e rappresentano le libertà che come docenti e studiosi siamo chiamati a esercitare degnamente. Il nostro dovere è di riflettere sul contributo che la libertà della ricerca può offrire alla società. L’impegno espresso dalla Sapienza sul piano economico, politico e culturale a favore del diritto allo studio nasce dalla consapevolezza dell’emergenza abitativa che è una priorità del paese”.

“Un grande onore ricevere questo Dottorato. E’ un’opportunità per parlare ai giovani dell’importanza che l’Europa aumenti il proprio livello di ambizione nell’esplorazione spaziale. Questo è importante per il futuro del nostro paese e dell’Europa” ha detto, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università La Sapienza di Roma, l’astronauta Samantha Cristoforetti. “Se vogliamo esserci e non diventare dei clienti dobbiamo investire in capacità autonome, fare questo salto di qualità a livello di attenzioni, di investimenti pubblici ma anche di competitività dell’industria. Perchè questi giovani quando si laureeranno possano ambire a mestieri in settori tecnologicamente avanzati”.

“Al momento – ha proseguito l’austronauta – sono coinvolta nel preparare proposte e attività che vadano nella direzione di una maggiore autonomia dell’Europa nel volo spaziale umano. Sono arrivata a un punto nella vita in cui le mie ambizioni personali passano in secondo piano al cento per cento. Penso al futuro che vogliamo lasciare ai nostri figli”.

Durante la cerimonia di inaugurazione si sono svolti anche gli interventi di Antonio Butruce, studente della Facoltà di Medicina e psicologia e di Enza Vallario, manager didattico di Ateneo in rappresentanza del personale universitario. Le musiche dell’Orchestra MuSa classica hanno accompagnato i diversi momenti della cerimonia, insieme al soprano Anna Koschina.

– foto: xl5/Italpress –

