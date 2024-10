ROMA (ITALPRESS) – “Garantire anche agli animali domestici, di persone che vivono in condizioni di fragilità, le cure veterinarie necessarie è un importante segnale di civiltà in aiuto delle famiglie in difficoltà economiche che, per amore dei propri amici a 4 zampe, potrebbero trovarsi nelle condizioni di fare spiacevoli rinunce”. E’ quanto ha sostenuto l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari intervenuta oggi all’inaugurazione del primo ambulatorio di veterinaria sociale Lav in viale Regina Margherita.

“Speriamo che altre città d’Italia – continua Funari – possano ora seguire l’esempio virtuoso avviato dalla Lav nella Capitale per offrire aiuti concreti anche a tanti anziani che non possono privarsi dell’affetto del loro animale che considerano un membro della propria famiglia e che rappresenta un valido supporto anche contro la solitudine, e a vantaggio del loro benessere psico fisico e dell’invecchiamento attivo, come rivelano sempre più studi scientifici”.

(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Roma