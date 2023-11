CAGLIARI (ITALPRESS) – “E’ solo portando i servizi nella periferia e rendendoli fruibili ai cittadini che possiamo combattere mali atavici come lo spopolamento e l’isolamento dei territori. Oggi, con l’inaugurazione del nuovo ufficio di prossimità di Budoni, andiamo concretamente incontro alle necessità della popolazione, specie alle fasce più deboli, garantendo così libero accesso a servizi e informazioni di carattere giudiziario”. Così l’Assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Fasolino, che questa mattina ha inaugurato l’ufficio di prossimità del Comune di Budoni, nato in collaborazione con il Comune di San Teodoro (a mezzogiorno ha tagliato il nastro anche quello di Ozieri in collaborazione con i Comuni di Ittireddu, Tula, Mores, Nughedu San Nicolò). Nati per rendere i servizi della Giustizia più vicini ai cittadini sardi, permetteranno di ricevere informazioni e presentare istanze nell’ambito della volontaria giurisdizione (è esclusa l’attività di assistenza legale). I cittadini potranno infatti compiere operazioni e avere informazioni direttamente nel Comune sede dell’Ufficio di Prossimità senza necessità di recarsi nelle sedi dei sei Tribunali Ordinari della Sardegna (Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Tempio, Lanusei).

“Avvicinando gli uffici della giustizia alle Comunità introduciamo un nuovo importante strumento di supporto al cittadino che non dovrà più spostarsi per raggiungere il Tribunale più vicino”, ha spiegato sempre l’Assessore ringraziando l’attività e il supporto dei sindaci e la collaborazione dei Tribunali, senza i quali, ha detto “questo progetto nato nel 2020, così importante nell’ambito dei servizi al cittadino e del miglioramento della qualità della vita, non avrebbe potuto vedere la luce. Mi piace pensare che da qui partiamo per un percorso generale che possa portare all’ampliamento dei servizi al cittadino”, ha concluso l’Assessore Fasolino. Entrando più nel dettaglio del nuovo servizio, attraverso gli Uffici di prossimità i cittadini potranno inoltrare le pratiche per l’Amministrazione di Sostegno; richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare; richiedere un’autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio; richiedere la nomina di un curatore speciale; ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari; avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazione di sostegno); ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato.

Il calendario delle inaugurazioni, partito il 13 novembre con Olbia e Trinità d’Agultu, interessa 21 Comuni. Gli eventi, organizzati Centro Regionale di Programmazione in collaborazione con i Comuni e le Unioni dei Comuni firmatari dei Protocolli d’intesa e con i Tribunali, proseguiranno infatti per tutto il mese di novembre e di dicembre. Guardando alla settimana in corso mercoledì 22 novembre alle 15.00, verrà inaugurato l’ufficio di prossimità nel Comune di San Basilio, in collaborazione con il Tribunale di Cagliari. Seguiranno alle 16.30, l’inaugurazione da parte dell’Unione dei Comuni della Trexenta nella sede di Guasila mentre alle 18.00 è prevista l’inaugurazione della sede di Sanluri da parte dell’Unione dei Comuni della Marmilla.

foto: ufficio stampa regione Sardegna

(ITALPRESS).