ROMA (ITALPRESS) – Inaugurati ufficialmente presso la Fiera di Roma gli studi televisivi di Fiera Channel, il primo e unico canale televisivo internazionale interamente dedicato al mondo delle fiere, targato Fiera di Roma e visibile in tutto il mondo sulla piattaforma Roku.

All’evento hanno preso parte tra gli altri il Vice Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Civita Di Russo, l’Amministratore Unico di Fiera Roma, Fabio Casasoli, l’attrice Emanuela Tittocchia, e Roberto Onofri, direttore del progetto e ideatore del canale, insieme a numerosi ospiti e professionisti che hanno sostenuto e condiviso la nascita di questa nuova avventura editoriale.

Fiera Channel nasce come canale unico nel suo genere: una vetrina internazionale dedicata alle fiere, agli eventi, all’economia, alla cultura e all’innovazione, con contenuti originali e produzioni esclusive. Il canale è attualmente disponibile in tutto il mondo su Roku, piattaforma che conta oggi oltre 500.000 iscritti al canale Fiera Channel a livello globale.

Tutte le produzioni di Fiera Channel sono curate da Group Italian Television SRL, con il contributo informativo di Italpress, leader nel settore dei servizi giornalistici e dell’informazione. Fiera Channel entra dunque ufficialmente in onda, aprendo una nuova finestra televisiva dedicata non solo agli operatori del settore fieristico, ma a tutti gli appassionati di eventi, business, cultura e grandi manifestazioni internazionali.

IL VIDEO

-Foto Master-

(ITALPRESS).