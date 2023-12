ROMA (ITALPRESS) – Uno dei templi dell’equitazione rinasce. Sono state inaugurate, infatti, le aree tecniche dello storico circolo SIR La Farnesina, uno dei centri di equitazione più prestigiosi e antichi d’Italia, Stella d’Oro al merito sportivo, massima onorificenza conferita dal Coni ad un circolo. “Servono un sogno, una visione e uno spirito mecenatesco. Questo rappresenta un valore aggiunto per tutti noi e per tutto il Paese”, le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel ricordare come il SIR La Farnesina sia una delle grandi eccellenze italiane. Un progetto di riqualificazione e ristrutturazione iniziato nel 2020 – con 3 campi esterni e un campo coperto da 1.800 mq, 113 box, 6 lavaggi cavallo, una giostra coperta, 5 sellerie, armadietti per gli atleti e magazzino per bauli di gara – che si è tradotto in un’ampia attività di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti, nel rispetto dei caratteri identitari del luogo e della loro forte riconoscibilità. “Questo è un luogo magico. Noi siamo i proprietari di quest’area, consideriamo questa l’estensione del parco del Foro Italico. E’ uno degli impianti sportivi più belli che ci sono al mondo” le parole di Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute mentre Marco Di Paola, presidente della Fise, ha voluto porre l’accento sul fatto che “questo non è solo un circolo di sport equestri, questo è il tempio degli sport equestri, qui sono passati tutti i più grandi campioni degli sport equestri”, ricordando come questo sia un luogo di eccellenza dove hanno trovato crescita sportiva tre medaglie d’oro olimpiche nel salto ostacoli. Tra i nomi illustri dell’equitazione del nostro Paese figurano, infatti, Piero e Raimondo d’Inzeo, insieme a Graziano Mancinelli, e altri campioni che hanno reso grande l’Italia nel mondo in questa disciplina. All’interno della Club House, ora in fase di realizzazione, ci sarà poi spazio anche per una palestra di ultima generazione progettata per garantire una preparazione di livello agli atleti, così come un bar e un ristorante. “Abbiamo abbattuto tutte le vecchie strutture e lo abbiamo fatto nel rispetto del cavallo, ed è tutto ecosostenibile ed ecocompatibile. Quando sono venuto qui ho subito percepito un’atmosfera diversa, tutte le medaglie olimpiche sono venute dalla Farnesina. E, per noi che viviamo nel sogno olimpico, questo fatto ci ha spinto a superare tutti gli ostacoli”, le parole di Pierluca Impronta, presidente di SIR La Farnesina. “A volte fare una cosa così bella significa fare un regalo alla città. Questa struttura ha fatto la leggenda dello sport restituendo un circolo stupendo; ci fa ben sperare perchè una città può concorrere a certi livelli se ci sono investimenti privati, questo sarà il luogo dell’oggi ma anche del futuro”, ha invece concluso l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato.

