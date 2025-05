Inaugurata a Venezia la terza edizione di Space Meetings Veneto

VENEZIA (ITALPRESS) – Si è aperta oggi a Venezia la terza edizione di Space Meetings Veneto, l’evento internazionale dedicato alla space economy, che si svolgerà fino al 22 maggio al Venezia Terminal Passeggeri (VTP).

“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e, in particolare, il presidente Zoppas per la visione che ha avuto nel credere in questo progetto. Nulla di quello che vediamo qui è distante dalla vita quotidiana: lo dimostrano i nostri giovani talenti di Veneto Stars e la squadra di Trust, 57 studenti universitari provenienti da sette dipartimenti dell’Università di Padova diversi, che hanno costruito e lanciato nello spazio un razzo in fibra di carbonio. Con la terza edizione di Space Meetings Veneto, la Regione ribadisce il proprio ruolo guida nella Space Economy, un settore in rapidissima evoluzione che rappresenta una delle sfide globali più promettenti”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha inaugurato oggi negli spazi di Venezia Terminal Passeggeri la terza edizione della manifestazione dedicata all’aerospazio, quest’anno focalizzata sulla Blue Economy. Un appuntamento a cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, Federico Zoppas, presidente della RIR Air Veneto, Paola Carron, presidente Confindustria Veneto Est, Fabrizio Spagna, presidente di VTP-Venezia, Stephan Castet, CEO di ABE, Daniela Mapelli, rettrice dell’Università degli studi di Padova, Massimo Claudio Comparini, managing director divisione spazio Leonardo, Lorenzo Galanti, presidente di Agenzia Ice.

“Questo evento internazionale porta a Venezia i principali protagonisti del comparto e consolida il nostro territorio come crocevia strategico per l’intera comunità spaziale. I numeri parlano chiaro: il Veneto è la quarta regione italiana per dimensione della filiera aerospaziale, con oltre 2 miliardi di euro di fatturato e più di 5.500 addetti – ha sottolineato il Governatore -. Un ecosistema vivace, composto per oltre il 75% da piccole e medie imprese, che dimostra come innovazione e tradizione industriale possano convivere con successo. E un esempio concreto di questa capacità è rappresentato dalla Rete Innovativa Regionale AIR, che coinvolge attivamente più di 88 imprese insieme ai nostri atenei e centri di ricerca: il cuore pulsante dell’innovazione aerospaziale veneta. I dati aerospaziali raccolti oggi diventeranno i progetti industriali di domani, con applicazioni che toccano direttamente la nostra quotidianità. Il Veneto è pronto: con passione, competenza e una visione di crescita sostenibile, tecnologicamente avanzata e interconnessa con le sfide globali”.

Al termine della cerimonia inaugurale, il presidente Zaia assieme a Federico Zoppas ha consegnato un riconoscimento a Oscar Pozzobon, presidente e CEO di Qascom: l’azienda vicentina che ha contributo alla missione lunare LuGRE, stabilendo il record mondial per l’uso del GPS e Galileo.

