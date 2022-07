VENEZIA (ITALPRESS) – Gli assessori comunali alla Coesione sociale, Simone Venturini, e all’Ambiente, Massimiliano De Martin, e il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, sono intervenuti questa mattina all’apertura della nuova area cani al Parco Robert Baden Powell, in via Beccaria a Marghera. Si tratta di un’area di 3650 metri quadrati suddivisa in due zone: una di 2200 metri quadrati per i cani di grossa taglia e una di 1450 metri quadrati per i cani più piccoli. “Tra le numerose aree cani presenti nel territori comunale – ha esordito l’assessore De Martin – questa è la più vasta. Gli animali d’affezione sono sempre più presenti nelle nostre abitazioni e nella nostra quotidianità e quindi come Amministrazione riteniamo necessario dar loro degli spazi adeguati dove muoversi e correre liberamente. Affinché le zone dedicate ai nostri amici a quattro zampe siano sempre accoglienti e curate è fondamentale che tutti i cittadini che le frequentano siano rispettosi degli orari di utilizzo e scrupolosi nella raccolta e nel corretto conferimento degli escrementi dei loro animali”.

Anche l’assessore Venturini ha sottolineato l’importanza di avere in terraferma, nel centro storico e nelle isole apposite aree per i cani: “L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – ha aggiunto l’assessore – è che ci sia uno spazio come questo almeno in ogni quartiere, in modo anche da offrire refrigerio durante i caldi mesi estivi, in cui anche per i cani la permanenza all’interno delle abitazioni è più difficile”. A questo scopo, come ha precisato il presidente Marolo, l’area sarà presto implementata con ulteriori alberi e panchine: “Finalmente anche Marghera centro ha la sua area cani – ha concluso il presidente – oltre a quelle già presenti nella nostra Municipalità. Questa in particolare è divisa in due zone molto ampie, dotate ciascuna di una fontanella per l’acqua”.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).