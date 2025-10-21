Inaugurata la nuova palestra dell’Istituto di istruzione superiore ‘Tonino Guerra’ di Cervia

BOLOGNA (ITALPRESS) – Accessibile, sostenibile e sicura. È la nuova palestra dell’Istituto di istruzione superiore ‘Tonino Guerra’ di Cervia (RA). Allestita con spazi polifunzionali e costruita nel rispetto delle più moderne norme antisismiche e dei più alti standard di sostenibilità ambientale, la struttura sorge parallelamente all’istituto scolastico per una superficie di oltre 1.600 metri quadrati ed è stata costruita per dotare la scuola di uno spazio per l’attività motoria adeguato alle esigenze didattiche dei quasi 800 studenti che la frequentano.

La realizzazione del progetto è costata in totale 4milioni e 900mila euro, di cui 3 milioni finanziati con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, 1 milione e 150mila euro con risorse della Provincia di Ravenna e 750mila euro con il ricorso al Fondo opere indifferibili (Foi). La cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi si è svolta oggi a Cervia alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, della presidente della provincia di Ravenna, Valentina Palli, e del sindaco, Mattia Missiroli. Con loro Edoardo Soverini, dirigente Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna – ambito territoriale di Ravenna, e Scilla Reali, dirigente scolastico Istituto di Istruzione superiore “Tonino Guerra”.

“La palestra che inauguriamo oggi è stata progettata non solo per l’attività sportiva, ma anche per essere un luogo di incontro, crescita e condivisione, riservato non solo a chi frequenta la scuola, ma aperto all’intera comunità cervese– afferma il presidente de Pascale-. La struttura rientra nella strategia di riqualificazione dell’edilizia scolastica che stiamo portando avanti da tempo in tutta l’Emilia-Romagna, per offrire alle nuove generazioni l’opportunità di vivere in ambienti di studio adeguati alle loro esigenze. Si tratta di uno spazio sicuro, accogliente e sostenibile, che sarà a disposizione anche per eventi extra scolastici diventando un punto di riferimento per tutto il territorio”.

“Ringrazio la Provincia di Ravenna, il Comune di Cervia, i progettisti e tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di quest’opera– chiude il presidente- che coniuga innovazione e responsabilità verso il territorio, progettata, fin dall’inizio, con criteri che ne permetteranno il riciclo dei materiali quando arriverà la fine del ciclo di vita, e ne limiteranno l’impatto sul sistema idrografico cittadino, grazie alla presenza di una vasca di laminazione”.

“Oggi presentiamo i risultati di un intervento di edilizia scolastica molto importante, inserito nell’ambito di un articolato programma di lavori in corso nelle palestre delle scuole superiori del territorio provinciale– aggiunge la presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli-. La nuova palestra dell’istituto Tonino Guerra, realizzata con fondi del Pnrr e con fondi della Provincia, è una struttura innovativa e sostenibile che andrà al servizio della collettività. La scuola è al centro dell’operato dell’amministrazione provinciale e le palestre rappresentano un punto di riferimento per le attività scolastiche ma anche per le associazioni sportive del territorio, spazi di condivisione e socialità che contribuiscono al benessere delle nuove generazioni e della comunità. Stanno proseguendo a pieno ritmo i lavori in altri istituti scolastici a Ravenna, nei prossimi mesi presenteremo le nuove palestre realizzate negli spazi del liceo scientifico Oriani e dell’Istituto Morigia in via Marconi, al liceo classico Dante Alighieri e all’Istituto Olivetti-Callegari”.

“Questa nuova palestra valorizza non solo l’Istituto di Istruzione superiore Tonino Guerra, che da alcuni anni oltre ad alberghiero è anche Liceo linguistico, ma l’intero territorio di Cervia che può così vantare un’ulteriore struttura sportiva all’avanguardia- aggiungono il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, e il vicesindaco con delega allo sport, Gianni Grandu-. È un passo avanti relativamente all’edilizia scolastica per l’arricchimento e la modernizzazione degli spazi, oltre che per l’offerta formativa superiore. Riteniamo sia fondamentalmente per una città turistica come la nostra, avere una scuola all’avanguardia che possa garantire ai giovani una formazione alberghiera e linguistica. Oggi offriamo ai ragazzi un luogo dove praticare sport all’interno delle discipline scolastiche, e all’intera città una struttura a servizio anche delle associazioni e società sportive, e dell’intera comunità”.

