VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata oggi alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, la nuova pista ciclabile di via Delle Macchine – via Pacinotti. Il nuovo percorso ha un’estensione complessiva di 3 chilometri, una larghezza minima garantita di 2,5 metri ed è sempre separato dalle corsie veicolari tramite dispositivi di protezione quali cordoli o new Jersey. Un progetto che ha portato l’incremento della mobilità in città nell’area industriale di Marghera attraverso la realizzazione di nuovi attraversamenti percorribili in sicurezza e in grado di connettere tra loro la Città giardino, la nuova piscina comunale di via delle Macchine, il Parco Scientifico Tecnologico Vega e la preesistente pista ciclabile di collegamento alla città di Venezia.

Grande soddisfazione da parte del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro che ha tagliato il nastro della nuova ciclabile assieme al vicesindaco Tomaello e agli assessori Besio, Boraso, Pesce e Venturini. Presente inoltre il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, insieme a numerosi consiglieri comunali e di municipalità: “Si tratta di un intervento strategico per tutta la cittadinanza – le parole del sindaco Brugnaro – non solo perché con questa opera da oggi si mette in sicurezza il collegamento ciclabile verso la nuova piscina, da e per Marghera, ma perché attraverso questo percorso ci sarà finalmente un collegamento diretto da e per Venezia con la prosecuzione successiva della pista ciclabile che arriva all’isola del Tronchetto fino alla partenza del Ferry per il Lido di Venezia. Questo passo avanti ci avvicina a una Marghera più inclusiva e orientata al futuro e fa parte di un progetto più ampio che mira a collegare via pista ciclabile tutto il territorio, promuovendo così la mobilità sostenibile. Un doveroso ringraziamento va ai lavoratori che hanno realizzato questa infrastruttura e ai cittadini che ci hanno dato fiducia”.

L’intervento ha anche reso possibile la riqualificazione generale delle viabilità interessate dai nuovi percorsi attraverso la riasfaltatura delle sedi stradali, il riordino delle aree verdi, la sostituzione ed il potenziamento dell’illuminazione pubblica esistente. Per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti inoltre, tutti gli attraversamenti ciclo-pedonali sono stati dotati di illuminazione con portali dedicati ed evidenziazioni a terra con specifica vernice colorata per renderli maggiormente visibili alla viabilità veicolare. All’altezza della rotatoria di via delle Macchine e via dell’Elettricità, per aumentare la sicurezza degli utenti del nuovo percorso, sono stati predisposti due impianti semaforici dedicati per l’attraversamento a chiamata per pedoni e ciclisti.

Lungo il tratto Vega di via Delle Industrie è stato inoltre attuata una riorganizzazione della sezione stradale che ha consentito l’alloggiamento su terra di 28 nuove alberature e, grazie alla nuova disposizione degli stalli auto a spina di pesce, all’ottimizzazione della sosta con aumento di 12 unità.

“E’ stata realizzata un’opera fortemente voluta da questa amministrazione comunale che porta sicurezza e riqualificazione delle aree nello stesso tempo, all’interno di un piano complessivo di riqualificazione che comprende anche i nuovi parcheggi per la Fincantieri. Gli interventi sono stati realizzati su aree pubbliche e/o ad uso pubblico per le quali non è stato necessario avviare alcuna procedura espropriativa – spiega l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso – Ringrazio la ditta Ridemovi, gestore del servizio bike sharing free floating (a flusso libero) sia a pedalata muscolare che e-bike a pedalata assistita, che mettendo a disposizione dei mezzi ha consentito a tutti i presenti di inaugurare la pista”.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

