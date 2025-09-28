Inaugurata la nuova sede della società sportiva Ritmidanza

VENEZIA (ITALPRESS) – Il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, è intervenuto questa mattina all’inaugurazione della nuova sede dell’associazione sportiva Ritmidanza, che si è tenuta al Centro Commerciale Porte di Mestre. Al taglio del nastro presente anche l’assessore ai Servizi al cittadino Laura Besio. “Un ringraziamento speciale alla direttrice della società sportiva, Loredana Avagliano, e alla sua scuola che è uno storico punto di riferimento per la danza cittadina – ha sottolineato Tomaello – Grazie al centro commerciale per aver aperto le porte alle realtà del territorio e un grande ‘in bocca al lupo’ all’associazione Ritmidanza perché continui a essere un luogo sicuro, bello e di grande valore per tanti bambini e bambine della nostra città”.

