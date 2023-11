VENEZIA (ITALPRESS) – Mattinata di festa per i docenti, il personale, i ragazzi e le famiglie dell’istituto comprensivo “Trentin” di Carpenedo: è stato infatti inaugurato oggi il nuovo tratto di pista ciclabile realizzato tra via Cavalletto e via Santa Maria del Battuti. Presenti alla cerimonia, con la dirigente scolastica Pasqulina Pierro, gli assessori comunali alle Politiche educative, Laura Besio, e alla Mobilità, Renato Boraso. “E’ un intervento – ha spiegato Boraso – che consente di mettere in sicurezza un’altra delle scuole cittadine, che potrà essere raggiunta in bicicletta anche per chi proviene da via Santa Maria dei Battuti, innestandosi sul percorso ciclabile già esistente. Un altro significativo passo che l’Amministrazione comunale compie per dare attuazione a uno dei suoi obiettivi, riguardo alla mobilità, primari: ovvero appunto quello di rendere sicuri per i ragazzi i percorsi che vanno dalle loro case ai loro istituti”.

L’intervento ha avuto un costo totale di 240.000 euro, comprendente anche la realizzazione di un parcheggio di oltre una ventina di posti auto in via Santa Maria dei Battuti. Dopo il saluto delle autorità la mattinata è continuata dapprima con l’esibizione del gruppo coreografico della scuola “Trentin”, sulle note dell’Inno alla Gioia, e poi con una biciclettata a cui hanno partecipato oltre un centinaio di studenti, per “testare” la nuova pista ciclabile. La cerimonia ha avuto un ultimo momento significativo: la piantumazione degli ultimi due dei 24 alberi (aceri, carpini e peri da frutto) che sono stati posti lungo la pista ciclabile, che è dotata anche di illuminazione.

“E’ un giorno importante – ha sottolineato l’assessore Besio – non solo per la scuola, ma anche per l’intera comunità, perché consente finalmente di raggiungere con facilità, e in sicurezza, da piazza Carpenedo, il cimitero comunale. Un modo per rendere la nostra città ancora più vivibile, nel segno anche del rispetto verso l’ambiente, perché sicuramente incoraggerà tante persone, e in primis i nostri ragazzi, all’utilizzo della bicicletta”.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).